Антон Миранчук: Сёмин сказал, что рассчитывает на меня в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который вернулся в команду после аренды в эстонской «Левадии», выразил надежду остаться в клубе и поделился мнением, почему его карьера пока развивается не так ярко, как у одноклубника — брата Алексея.
«Безусловно, рад возвращению в «Локомотив», очень приятно, в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь, как в родном доме. После возвращения уже общался с главным тренером команды — Юрием Сёминым. Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что всё в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное — усердно работать. Меньше чем через год у меня заканчивается контракт с «Локомотивом»? У меня только одно желание — остаться в «Локомотиве».
Насколько моя карьера зависит от будущего брата? В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся. Если Алексей вдруг уйдёт из команды, это не значит, что я пойду за ним. У каждого из нас своя судьба, своя карьера. Почему карьера Алексея пока выглядит ярче, чем моя? Физические данные у нас совершенно точно одинаковые. А вообще, считаю, что Лёша просто чуть раньше показал себя, а мне ещё предстоит это сделать. Думаю, у меня всё получится и мы оба будем играть на одинаково хорошем уровне, — цитируют Антона Миранчука «Известия».