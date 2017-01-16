Луис Энрике: я оптимист, так как вижу, как тренируются игроки «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что настроен оптимистично относительно результатов команды в нынешнем сезоне. Наставник каталонской команды сказал это после домашнего матча 18-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором хозяева поля разгромили соперника со счётом 5:0.
«Я оптимист, так как вижу, как тренируются игроки «Барселоны». Вижу их окружение и то, как они относятся к своей профессии, как борются и какой уровень игры выдают. Я вижу, как наслаждается игрой своих футболистов «Камп Ноу», слышу песнопения болельщиков и их поддержку команде, когда она в этом нуждается», — цитирует Луиса Энрике Marca.