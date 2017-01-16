Ватцке: слова Хёнесса удивили, у него есть проблемы с правильным восприятием

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса. Последний, в частности, сказал, что в «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала.
«Слова Хёнесса меня очень удивили. В «Боруссии» никто ничего подобного не говорил, чтобы потом выдавали интерпретацию в такой насмешливой форме. Каким образом Хёнесс додумался до этого? На мой взгляд, у него есть проблемы с правильным восприятием», — приводит слова Ватцке Die Welt.
По итогам 16 туров Бундеслиги «Боруссия» с 27 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» набрала 39 очков и располагается на первом месте.