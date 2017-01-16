Бывший форвард «Спартака» Козлов перешёл в «Окжетпес»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов стал игроком казахстанского «Окжетпеса». Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, воспитанник школы красно-белых прибыл в расположение кокшетауской команды, где с ним был заключён контракт. Трудовое соглашение рассчитано на один год.
Последним клубом форварда был «Факел» из Воронежа. Также 23-летний футболист выступал за «Химки» и «Тосно».
Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч.