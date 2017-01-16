Газинский: после матча с «Зенитом» больше по носу не били, так что всё в порядке

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как чувствует себя после травмы носа, которую он получил в первой части сезона в домашней игре РФПЛ против «Зенита», и рассказал о нагрузках в начале первого зимнего сбора.
«Сейчас уже всё зажило, ничего не беспокоит, никакого дискомфорта не ощущаю. С тех пор, слава богу, по носу не били, так что всё в порядке (улыбается). Серьёзные нагрузки в начале сбора – обычное дело. После отпуска нужно привести себя в порядок. Нам всем давали задание на время отпуска. Если не бегать, не выполнять его, наверное, было бы гораздо сложнее. Но поскольку я, да и все остальные ребята, насколько мне известно, рекомендованную нам программу выполнили, сейчас втягиваться в рабочий режим намного проще.
Беговой тест сдавал не впервые. В предыдущий раз было намного сложнее, а сейчас он дался мне проще. Хотя заключительный отрезок, не скрою, добегал уже на последнем дыхании, на морально-волевых, как говорится. Да, безусловно, на этом сборе нам приходится нелегко, но надо терпеть – мы прекрасно понимаем, что без этой подготовки в сезоне делать нечего», — цитирует Газинского пресс-служба «быков».