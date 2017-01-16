Зюле: рад, что буду играть в «Баварии» — одной из лучших команд мира

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле прокомментировал соглашение, которого достиг с мюнхенской «Баварией». Со следующего сезона футболист будет защищать цвета немецкого гранда.
«Я очень рад, что буду играть в «Баварии» — одной из лучших команд мира», — приводит слова Зюле Bild.
Соглашение Зюле с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Зюле принял участие во всех матчах, став автором одного гола.
Ранее сообщалось, что ряды «Баварии» пополнит и полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди.