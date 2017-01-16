32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провёл 59 матчей и забил 9 голов.
С 2005 по 2016 год Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате 15 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с «Крыльями Советов». За сборную России Самедов провёл 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.
Сегодня Самедов подписал с красно-белыми контракт, который вступит в силу 18 января 2017 года. После подписания контракта Александр вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым отправился в клубный музей на «Открытие Арене».
Фото: Официальный сайт "Спартака"
«Спартак» объявил о подписании контракта с Самедовым