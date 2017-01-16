Руководство «Ноттингем Форест» заинтересовано в услугах Гиггза

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может встать у руля «Ноттингем Форест», который выступает в Чемпионшипе. Об этом сообщает Daily Mail.
Валлийский специалист входит в расширенный список, куда также попали Майк Фелан, Кенни Джекетт и Оскар Гарсия. Первые двое находятся без работы после ухода из «Халл Сити» и «Ротерхэма», а Гарсия возглавляет «Ред Булл Зальцбург».
В Чемпионшипе дела у «Ноттингем Форест» хуже некуда. Команда после 26 туров занимает 20-е место, в трёх очках от зоны вылета.