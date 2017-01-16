Цаллагов: верю, что стану чемпионом России вместе с «Зенитом»

Полузащитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов», поделился эмоциями от перехода, отметив, что он хочет своей игрой заслужить место в сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Меня переполняют разные чувства. С одной стороны — радость, связанная с продолжением карьеры в клубе с большой историей и высокими амбициями, с другой стороны — чувство печали из-за расставания с командой «Крылья Советов», которая дала мне очень многое, и где я сформировался как профессиональный игрок. Хотел бы выразить слова благодарности клубу и, конечно же, самарским болельщикам!
Предчувствия по второй половине сезона? Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна – первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.
Приложу максимум усилий, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Не открою секрет, если скажу, что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как «Зенит», открываются совершенно другие горизонты! Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность», — цитирует Цаллагова «Градус».