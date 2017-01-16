Родионов: «Спартак рассчитывает, что у Самедова всё сложится наилучшим образом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Александром Самедовым, который перешёл из «Локомотива».
«Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов — спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра всё сложится наилучшим образом: он сумеет доказать своё право на место в составе и принесёт нашей команде пользу.
Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей», — цитирует Родионова пресс-служба «Спартака».