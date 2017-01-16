Чех: надо показать Алексису и Озилу, насколько они нужны «Арсеналу»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех выразил надежду на то, что его одноклубники полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес продлят свои соглашения с «канонирами».
«Я думаю, что для нас важно показать, насколько они нужны команде. Также надо показать им, как сильно мы хотим побеждать.
Тогда, очевидно, им будет проще принять решение. Если они поймут, что мы конкурентоспособны и готовы побеждать, то наверняка решатся продлить контракты. Особенно если они будут осознавать собственную значимость», — цитирует Чеха Evening Standard.