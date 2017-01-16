Румменигге: Роббен — один из лучших игроков мира на своей позиции

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал продление контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. 32-летний голландский футболист подписал соглашение, рассчитанное до 2018 года.
«Арьен на своей позиции — один из лучших в мире. Он в „Баварии“ уже почти восемь лет и за это время стал важной частью нашего клуба. Мы рады, что он будет ещё год выступать в футболке „Баварии“, — цитирует Румменигге официальный сайт „Баварии“.
Арьен Роббен перешёл в „Баварию“ в 2009 году из мадридского „Реала“. За это время вместе с „Баварией“ он выиграл клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, пять чемпионатов Германии и четыре Кубка Германии.