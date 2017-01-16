Данни: Кришито — мой брат, он сделал красивый жест

Полузащитник «Зенита» Данни, который вышел на поле в контрольном матче с китайским «Чанчунь Ятай» (5:2) спустя восемь месяцев после травмы, высоко оценил жест защитника Доменико Кришито. Сначала Данни вышел без капитанской повязки, а потом, когда игроки «Зенита» забили гол, защитник Доменико Кришито передал ему повязку.
«Очень рад, что вернулся. Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы. Конечно, приятно, что Кришито отдал мне капитанскую повязку. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат и это красивый жест.
Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого — 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.
Это команда — в каждом из таймов играл «Зенит», поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором — в матче победила вся команда», — цитирует Данни сайт «Зенита»