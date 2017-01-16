Дзюба рассказал, почему называет Кокорина «мозолью»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче. Также футболист рассказал, почему называет партнёра по команде Александра Кокорина «мозолью».
«Команда провела два абсолютно разных тайма? Так бывает на сборах. Мы меняем два состава. Соперник не всегда полностью меняется, поэтому мы выходим свежие, а они в конце уже немного устают.
Во втором тайме я собой доволен. Понятно, что есть ещё над чем работать. Но всё равно приятно при 0:2 выйти и победить 5:2. Даже на тренировках нужно побеждать — это нормально.
Почему называю Кокорина „мозолью“? Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, всё нормально будет. Лечу его как могу, мажу мазями», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».