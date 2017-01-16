Каниболоцкий: полевой игрок вряд ли повторит тренировки вратарей «Шахтёра»

Вратарь «Шахтёра» Антон Каниболоцкий рассказал о первых днях работы после выхода из отпуска.
«Как и все игроки, мы начинаем сборы с втягивающих упражнений: работаем над техникой, восстанавливаем физические кондиции. В первые дни надо вспомнить, что такое мяч. На тренировках каждый занимается своим делом. У полевых футболистов больше тактических упражнений, а голкиперы оттачивают реакцию, технику, совершенствуют действия ногами и многое другое. Когда же в конце начинаются игровые упражнения, то мы уже занимаемся вместе со всей командой.
Конечно, вратарям сложно выполнить тот объём беговой работы, которую проделывают полевые. Иногда по этому поводу они над нами подшучивают. Но, поверьте, у нас очень серьёзные нагрузки, просто задействованы совершенно иные группы мышц. Так что навряд ли полевой игрок сможет повторить наши тренировки», — цитирует Каниболоцкого сайт «Шахтёра».