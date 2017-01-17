Ван Гал: не думаю, что я вернусь к тренерской работе

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Барселоны» и сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил, что вряд ли продолжит тренерскую карьеру. С лета прошлого года 65-летний специалист был без работы после ухода из «МЮ».
«Я мог бы поехать работать в Китай, но я всё ещё здесь. В моей семье многое произошло. Не думаю, что я вернусь к тренерской работе», — цитирует ван Гала De Telegraaf.
По информации источника, дочь ван Гала потеряла мужа в прошлом месяце, поэтому Луи хочет больше времени уделять своей семье.