Герасимец: прискорбно, что «Зенит» превратился в тусовку заезжих звезд

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал слова главного тренера питерцев Мирчи Луческу, который выразил сомнение в целесообразности существования «Зенита-2».
«Нужен «Зенит-2» или нет, должны определят руководители клуба. Футбольная жизнь идёт своим чередом. Одни игроки покидают «Зенит», какие-то позиции нужно усилить. Только зачем покупать футболистов, на которых через некоторое время будет жалко смотреть? Самое прискорбное, что за последние годы наметилась опасная тенденция. Команда, которая всегда формировалась вокруг своих воспитанников, превратилась в тусовку заезжих звезд. Российские игроки попадают в состав только благодаря лимиту на легионеров», — приводит слова Герасимца «Спорт уик-энд».