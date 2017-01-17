Наставник «Лас-Пальмаса»: не знаю, сколько выдержит Бускетс в таком ритме

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен выразил восхищение полузащитником «Барселоны» Серхио Бускестом. Однако Сетьен считает, что футболист каталонского клуба подвергается слишком большой нагрузке во время матчей.
«Спросите Бускетса, какого он мнения об игре Андре Гомеша. В данный момент Бускетсу приходится делать рывки на 30-40 метров, чтобы помогать команде держать мяч у себя. Я не знаю, сколько выдержит Бускетс в таком ритме. У этого игрока образцовая самоотдача на поле, и он очень хочет иметь рядом с собой таких футболистов, как Андре Гомеш. Это из тех игроков, которые помогают партнёрам по команде на поле, борясь за мяч», — цитирует Сетьена Cadena Ser.
«Барселона» приобрела Гомеша летом у «Валенсии». По итогам 18 туров Примеры португалец сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Отметился одним голевым пасом.