Экс-арбитр считает, что Роналду должны были удалить в матче с «Севильей»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду должен был быть удалён с поля в матче 18-го тура Примеры с «Севильей» (1:2), передаёт испанское интернет-издание Sport.
В одном из эпизодов этой игры главными действующими лицами оказались Роналду и полузащитник хозяев поля Витоло. Игроки «Севильи» протестовали по поводу пенальти, назначенного в их ворота, а сам Витоло подошёл к одиннадцатиметровой отметке и пнул её ногой, надеясь этим помешать Роналду нанести точный удар. Португальского футболиста это очень возмутило, и он бросил мяч в спину Витоло.
Гонсалес отметил, что по регламенту действия Роналду следует квалифицировать как агрессию, но нужно было предупреждать и Витоло жёлтой карточкой.
После игры Витоло признался, что пытался намеренно вывести Роналду из себя.