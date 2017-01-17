Рочина: две тренировки в день для меня норма, я готов тренироваться и три раза

16 января «Рубин» приступил к работе на первом испанском сборе в Сотогранде, проведя вечернее втягивающее занятие. Комментариями после первого тренировочного дня поделились полузащитник Рубен Рочина, который признался, что готов работать даже три раза в день.
«Две тренировки в день для меня норма. Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для этого этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе я бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждём первой игры», — цитирует Рочину пресс-служба клуба.