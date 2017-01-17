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«Енисей» спародировал «Ювентус», показав один из вариантов нового логотипа
17 января 2017, вторник. 12:19.
Футбол
«Енисей» в социальной сети опубликовал шуточное сообщение, в котором спародировал «Ювентус»,
представивший новый клубный логотип
в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи (Милан).
«Подумали о ребрендинге!» — написано в официальном «твиттере» красноярской команды.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Енисей"
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