«Суонси» объявил о переходе защитника сборной Швеции Ольссона

Руководство «Суонси Сити» объявило о переходе левого защитника Мартина Ольссона. Шведский футболист перебрался в валлийский клуб из «Норвич Сити», однако финансовые детали сделки не разглашаются. 28-летний защитник подписал контракт на два с половиной года, с возможностью продления ещё на год.
Мартин Ольссон стал вторым новичком «Суонси» в январе после перехода из ПСВ Лусиано Нарсинга.
В «Норвиче» Ольссон играл с 2013 года. За это время швед принял участие в 129 матчах. В нынешнем сезоне новичок «лебедей» 19 раз появлялся на поле в Чемпионшипе (16 в основном составе), забил 1 гол, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.