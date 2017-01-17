Набор волонтёров на ЧМ-2018 установил новый рекорд чемпионатов мира

Кампания по набору волонтёров Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 в России стала одной из самых масштабных в истории волонтёрского движения и побила рекорд чемпионатов мира по числу поданных заявок от кандидатов. С 1 июня по 30 декабря 2016 года, когда набор был завершён, желание стать волонтёрами оргкомитета «Россия 2018» выразили около 177 тыс. человек, говорится в пресс-релизе оргкомитета.
Предыдущий рекорд, установленный на чемпионате мира по футболу в Бразилии (тогда волонтёрами захотел стать 152 101 человек), превзойдён почти на 25 тыс. заявок.
Большой интерес вызвала волонтёрская программа ЧМ-2018 за рубежом – почти треть кандидатов (27%) прислали свои заявки из 190 стран, включая Россию.