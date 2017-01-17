Мостовой: не отказался бы возглавить селекционный отдел «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что красно-белые хорошо усилили состав в зимнее трансферное окно, и признался, что не отказался бы от предложения работать в селекционном отделе столичной команды.
«Моё мнение – «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырёх новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец, играя в «Милане». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.
Что бы сделал, если бы возглавлял селекционный отдел «Спартака»? Точно не отказался бы от этого места. В моём понимании есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав красно-белых, но фамилии называть не хочу. В этом нет смысла, у каждого ведь своё видение ситуации», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.