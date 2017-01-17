«Спартак» сегодня может продлить контракт с Боккетти

«Спартак» в ближайшее время может продлить контракт с защитником Сальваторе Боккетти. По данным Tuttomercatoweb, стороны могут подписать новое соглашение уже сегодня. Оно будет рассчитано до 2021 года.
Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года.
В текущем сезоне РФПЛ Боккетти провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай», а итальянские СМИ утверждают, что игрока хотят видеть в своих рядах несколько клубов Серии А.