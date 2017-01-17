Клопп: не уверен, что Матип сейчас может играть за «Ливерпуль» — в этом проблема

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с защитником мерсисайдцев Жоэлем Матипом, который из-за своего отказа выступить на Кубке африканский наций в составе сборной Камеруна может пропустить пять следующих матчей клуба.
«ФИФА сообщила, что в пятницу решит, открывать ли дело в отношении Матипа. Я привык жить по законам, но они должны основываться на здравом смысле. Для меня — а я не адвокат — это довольно сложная ситуация. Если ФИФА откроет дело, пройдёт 7-10 дней, прежде чем мы узнаем о решении. Я думаю, что они не станут этого делать, поскольку всё вроде как в порядке.
Матип расстроен этой ситуацией. Перед игрой с «МЮ» я сказал ему, что не могу поставить его в состав. Мы должны ждать, когда дело касается здорового игрока, не выступавшего за сборную Камеруна 15-16 месяцев. Мне это трудно принять. Клуб уверен, что не сделал ничего плохого, уверен, что Матип не делал ничего плохого. Он не играет за Камерун с 2015 года. После перехода в „Ливерпуль“ он не играл за сборную. Матип уже не сможет играть за сборную, но у нас нет уверенности, что он может играть за нас. Такова ситуация», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Матип не может играть за «Ливерпуль» во время выступления сборной Камеруна на Кубке Африки, так как был вызван на турнир, но отказался, хотя не завершал карьеру в сборной. Разрешить футболисту играть за клуб может только камерунская федерация футбола, но из-за возникшей конфликтной ситуации она вряд ли это сделает.
Если Камерун дойдёт до финала КАН, это будет означать, что Матип пропустит пять следующих матчей своей команды: игру Кубка Англии против «Плимут Аргайл», ответную полуфинальную встречу Кубка лиги против «Саутгемптона» и матчи АПЛ против «Суонси Сити», «Челси» и «Халл Сити». Ранее Матип уже пропустил матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1).