«Челси» связывался с «Мидлсбро» по поводу Адамы Траоре

«Челси» интересуется полузащитником «Мидлсбро» Адамой Траоре, информирует Sky Sports. Синие уже связывались с представителями «Боро» по поводу возможного перехода 20-летнего футболиста.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет укрепить линию полузащиты после переходов Оскара и Джона Оби Микела в китайские клубы. Сообщается, что за Траоре лондонцы могут предложить «Мидлсбро» форварда Патрика Бэмфорда.
В текущем сезоне Траоре сыграл в 14 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.