«Эшторил» с Базелюком в составе вышел в полуфинал Кубка Португалии

«Эшторил» выиграл у «Академики» в матче 1/4 финала Кубка Португалии. Встреча проходила в Эшториле на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий Константин Базелюк отыграл за «Эшторил» 75 минут.
На исходе получаса игры Алиссон Фариас открыл счет. На 58-й минуте Жоау Тракина провел ответный мяч, но в концовке точный удар Клебера принес хозяевам победу.
«Эшторил» вышел в полуфинал Кубка Португалии, где сыграет с победителем пары «Бенфика»/«Лейшойнш».