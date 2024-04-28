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«Торпедо» Кононова на последних минутах уступило «Химкам» Талалаева в матче Первой лиги

«Торпедо» Кононова на последних минутах уступило «Химкам» Талалаева в матче Первой лиги
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В Москве, на стадионе «Лужники» завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором столичное «Торпедо» на последних минутах потерпело поражение от «Химок» (1:2)

Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Химки
Химки
0:1 Касимов – 51'     1:1 Иваньков – 73'     1:2 Нетфуллин – 90+2'    

На 51-й минуте счёт открыл нападающий гостей Тимур Касимов. Хозяева восстановили равновесие на 73-й минуте усилиями защитника Александра Иванкова. Победу команде Андрея Талалаева принёс точный удар полузащитника Равиля Нетфуллина на второй компенсированной минуте матча.

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