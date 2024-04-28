«Торпедо» Кононова на последних минутах уступило «Химкам» Талалаева в матче Первой лиги

В Москве, на стадионе «Лужники» завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором столичное «Торпедо» на последних минутах потерпело поражение от «Химок» (1:2)

На 51-й минуте счёт открыл нападающий гостей Тимур Касимов. Хозяева восстановили равновесие на 73-й минуте усилиями защитника Александра Иванкова. Победу команде Андрея Талалаева принёс точный удар полузащитника Равиля Нетфуллина на второй компенсированной минуте матча.