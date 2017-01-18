Зидан: Бензема? Играя 90 минут, невозможно делать всё безупречно

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в защиту нападающего Карима Бензема, который подвергся критике после выездного матча 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Подопечные Зидана вели со счётом 1:0 до 85-й минуты, но затем пропустили два гола и потерпели поражение.
«Бензема не имеет права терять мяч в середине поля? Играя 90 минут, невозможно делать всё безупречно. Но достойно должны играть все. Ведь речь идёт не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным на задачах в течение всего матча. До финального свистка арбитра может произойти всё, что угодно», — цитирует Зидана Marca.