Мовсисян: ЧМ-2018 в России будет лучшим в истории кубков мира

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, который ныне играет за «Реал Солт-Лейк» считает, что чемпионат мира 2018 года в России будет лучшим из всех кубков мира.
«Я знаю русский народ, знаю, какой это тип людей. Они очень дружелюбны. Я считаю, что чемпионат мира 2018 года будет лучшим из всех предыдущих кубков мира. В России хотят доказать, что там всё не так уж и плохо. Многие говорят глупости о России, сидя за компьютером или у экрана телевизора, даже ни разу не побывав здесь.
На чемпионате мира будут играть многие мои друзья. Надеюсь, что и Армения попадёт на турнир.
Повторюсь, я думаю, что Россия будет одной из лучших хозяек чемпионата мира в истории. Они дружелюбны, они хотят быть лучшими, они тратят деньги на всё. Вероятно, это будет один из самых безопасных кубков мира», — цитирует Мовсисяна ESPN FC.