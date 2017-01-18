Депай согласовал личный контракт с «Лионом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай сохраняет шансы на переезд во Францию. Как сообщает Mirror, футболист согласовал личный контракт с «Лионом». Переход может состояться в течение 48 часов.
Между тем французские СМИ пишут, что «ткачам» нужно договориться теперь с руководством «Манчестер Юнайтед». Ранее манкунианцы отклонили предложение «Лиона» в размере £ 13 млн.
В 2015 году «МЮ» заплатил ПСВ за Депая £ 25 млн. Контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2019 года. Интерес к футболисту также проявляют «Милан», «Эвертон», «Рома» и «Ницца».