Самарис отклонил предложения из Китая, России и Англии

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис отказался покидать команду в январское трансферное окно. Несмотря на то что руководство было готово продать 27-летнего футболиста, грек решил доиграть сезон в Португалии.
Самарис считает, что сейчас не лучшее время для смены клубной прописки. Об этом пишет португальский портал DN.
По данным источника, «Зенит», который проявлял интерес к футболисту, был готов заплатить за Самариса € 10 млн. Также грек получил предложения из Китая и Англии.
Ранее сообщалось, что питерцы готовы платить полузащитнику € 2,7 млн в год.