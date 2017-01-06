«Зенит» предложил Самарису контракт с зарплатой € 2,7 млн в год

Несколько дней назад агент Иоаннис Эммануилидис назвал слухами информацию о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса в «Зенит», однако сегодня, 6 января, португальское издание O Jogo утверждает, что переговоры всё-таки ведутся. Отмечается, что петербургский клуб предложил 27-летнему греческому футболисту контракт, по которому тот будет зарабатывать € 2,7 млн в год. Нынешняя зарплата Самариса в «Бенфике» — € 1,8 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить € 20 млн за Самариса. Сам футболист хочет перейти в «Зенит» и готов отклонить предложения из Англии.