Бакеро считает, что Рональд Куман может быть наставником «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хосе Мари Бакеро поделился мнением относительно кандидатуры главного тренера команды, если её нынешний наставник Луис Энрике решит покинуть каталонский клуб по окончании сезона. Бакеро, в частности, указал на бывшего защитника сине-гранатовых Рональда Кумана, работающего ныне у руля «Эвертона».
«Куман у руля «Барселоны»? А почему бы и нет? Рональд — человек клуба, знающий его очень хорошо. Он за время своей тренерской карьеры уже доказал, что способен на такую работу. Иногда говорят, что тренировать такие гранды, как «Барселона», «Реал» и «Бавария», легко, однако это имеет свои особенности. И это лучше сделает человек, знакомый с этим уровнем», — цитирует Бакеро испанское интернет-издание Sport.