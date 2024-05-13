Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде клуба

Президент «Реала» Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил перед фанатами на параде в честь победы в чемпионате.

«Это наша 36-я Ла Лига, очень особенный титул для нас, потому что мы выиграли его благодаря нашим ценностям. В этом сезоне мы получили много травм: Куртуа, Милитао и Алаба… Но нам удалось переломить ситуацию благодаря всем игрокам.

Карло Анчелотти, ты один из лучших менеджеров нашей истории. Хочу поблагодарить всех игроков и штаб Карло Анчелотти, мы любим вас. Вы большая часть нашего успеха в этом сезоне», – приводит слова Переса Mardid Xtra.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании после 34-го тура Ла Лиги, в котором он обыграл «Кадис» (3:0), а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4).

Материалы по теме
Беллингем назвал партнёра по «Реалу» лучшим игроком мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android