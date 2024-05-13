Президент «Реала» Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде клуба

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил перед фанатами на параде в честь победы в чемпионате.

«Это наша 36-я Ла Лига, очень особенный титул для нас, потому что мы выиграли его благодаря нашим ценностям. В этом сезоне мы получили много травм: Куртуа, Милитао и Алаба… Но нам удалось переломить ситуацию благодаря всем игрокам.

Карло Анчелотти, ты один из лучших менеджеров нашей истории. Хочу поблагодарить всех игроков и штаб Карло Анчелотти, мы любим вас. Вы большая часть нашего успеха в этом сезоне», – приводит слова Переса Mardid Xtra.

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Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании после 34-го тура Ла Лиги, в котором он обыграл «Кадис» (3:0), а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4).