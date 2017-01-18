Одним из соперников «Томи» на сборе в Турции станет московское «Динамо»

Определились три соперника «Томи» из четырёх на первом сборе, который пройдёт с 23 января по 7 февраля в Турции.
29 января пройдёт первый контрольный матч в 2017 году. Как сообщает пресс-служба клуба, соперником «Томи» станет московское «Динамо».
31 января вторым соперником томичей будет хорватский «Сплит», занимающий предпоследнее месте в текущем национальном чемпионате. Соперник на матч 3 февраля станет известно позже.
Последний товарищеский матч томичи проведут 6 февраля против лидера чемпионата Черногории клуба «Будучность».