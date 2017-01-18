«Ливерпуль» объявил о переходе Илори в «Рединг»

Защитник Тьягу Илори после 3,5 лет, проведённых в «Ливерпуле», сменил клубную прописку. Карьеру 23-летний футболист продолжит в Чемпионшипе.
Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, Илори подписал контракт с «Редингом». Финансовые детали сделки и срок договора не разглашаются.
В «Ливерпуль» Тьягу Илори перешёл в сентябре 2013 года из лиссабонского «Спортинга», но так и не смог закрепиться в основном составе мерсисайдцев.
За 3,5 года португалец по разу отправлялся в аренду в «Гранаду», «Бордо» и «Астон Виллу».