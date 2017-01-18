Во Владикавказе на ремонт стадиона выделено 60 млн рублей

На ремонт владикавказского стадиона «Спартак» выделено 60 млн рублей, из них 50 млн рублей получено по соответствующей федеральной целевой программе, остальные 10 млн — за счёт республиканских средств. Об этом рассказал председатель правительства Таймураз Тускаев на заседании наблюдательного совета клуба «Спартак-Владикавказ».
«Благодаря усилиям министерства физической культуры спорта стадион попал в федеральную целевую программу. Мы проведём ремонт как чаши стадиона, так и подтрибунных помещений, чтобы наши детишки могли полноценно заниматься спортом.
Мы участвуем в нескольких программах, хотим получить поля, чтобы не только Владикавказ, но и сельские районы республики имели возможность играть в футбол», — цитирует Тускаева «Sputnik-Ossetia».