Мирзов: сказали, что игроков «Терека» ждут шокирующие дни, с большими нагрузками

Полузащитник «Терека» Резиуан Мирзов рассказал, как проходит его день на сборах и отметил, что самые серьёзные нагрузки для него и его партнёров впереди.
«После отпуска всегда тяжело начинать сборы. У нас было домашнее задание, это существенно помогало поддерживать форму и сейчас адаптироваться к нагрузкам. Играл с друзьями в футбол и выполнял задание тренеров. Первые дни сбора были втягивающие, а впереди ожидают, как нам сказали, шокирующие дни, с большими нагрузками. Но это необходимо, первый сбор всегда тяжёлый. Нужно заложить фундамент физической подготовки.
Доволен условиями, в которых проходит сбор! Условия очень хорошие — отель, питание, тренировочное поле. В Турции в этом плане всё отлично. Нам очень комфортно. Живём в одном номере с Далером Кузяевым. А свободного времени практически и нет. Утром завтра и тренировка, затем обед и снова сон. Далее — вечерняя тренировка и снова сон. Плюс также не стоит забывать о медицинских и восстановительных процедурах. Так и проходит день.
Отпуск провёл дома, в кругу семьи и друзей, всё было хорошо. О футболе не забывал — играли с друзьями. Соскучился по команде, по обстановке, по пацанам, по официальным матчам. Побывали с другом в Доминиканской Республике, немного позагорали, играли в пляжный футбол. Очень понравилось», — цитирует Мирзова пресс-служба «Терека».