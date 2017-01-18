Шляхтин: «Крылья» не беспокоятся по поводу претензий «Сент-Этьена» по Молло

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию с суммой перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит». Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что из всей суммы перехода игрока € 3 млн оформлены как бонусы.
«Сент-Этьен» получил информацию, согласно которой сумма трансфера на самом деле составила € 3,2 млн, а потому клуб рассматривает вариант с обращением в ФИФА.
«Спрашивайте у «Сент-Этьена», а не у нас. В «Крылья» уже две недели обращаются с вопросами о трансфере Йоанна Молло в «Зенит». Не понимаю, почему мы должны быть обеспокоены этой ситуацией и претензиями со стороны французов. Мы не беспокоимся по этому поводу. С «Сент-Этьеном подписывался контракт, там всё прописано. Игрок перешёл к нам бесплатно, мы за него не платили. Проблем не вижу», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.