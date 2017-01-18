Г. Иванов: Лунгу зимой не продадим, а Широков, видимо, закончил уже с футболом

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что бывший капитан сборной России Роман Широков уже не возобновит карьеру игрока. Летом прошлого года агент футболиста Арсен Минасов сообщил, что его клиент может возобновить карьеру, после чего «Урал» сделал игроку официальное предложение.
Также Иванов рассказал о ситуации с нападающим Жаном-Жаком Бугуи и полузащитником Чисамбой Лунгу, который имел предложение от клуба из ОАЭ, также отметив, что переговоров с вратарём «Анжи» Давидом Юрченко «Урал» не вёл.
«В настоящее время по Широкову никаких вопросов нет. Он, видимо, закончил уже с футболом и играть не будет. Чисамба Лунгу — игрок нашей команды. В это трансферное окно мы его не продадим, это точно и окончательно. Что касается Бугуи, то на сегодняшний день он тренируется с молодёжным составом, это всё, что я могу сказать. По Юрченко мы никаких разговоров даже не вели», — цитирует Иванова ТАСС.