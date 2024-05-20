Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич: пока есть шанс, «Балтика» будет биться за очки

Игнашевич: пока есть шанс, «Балтика» будет биться за очки
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение команды в 29-м туре РПЛ с «Ростовом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33'     2:0 Роналдо – 36'     2:1 Фернандес – 45+2'    

«Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты. «Ростов» хорошая команда. И дома играет очень интенсивно, агрессивно. Не только у нас проблемы были. Мы держали этот темп, создавали моменты. Но чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды. Пока есть шанс, будем биться за очки», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
Масалитин — об Игнашевиче: его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА

Фанаты «Балтики» подрались друг с другом на стадионе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android