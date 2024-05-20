Игнашевич: пока есть шанс, «Балтика» будет биться за очки

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение команды в 29-м туре РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Но хотелось бы реализовывать моменты. «Ростов» хорошая команда. И дома играет очень интенсивно, агрессивно. Не только у нас проблемы были. Мы держали этот темп, создавали моменты. Но чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды. Пока есть шанс, будем биться за очки», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После 29 туров чемпионата России «Ростов» набрал 43 очка и занимает шестое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

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