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Маурисио Почеттино отреагировал на попадание «Челси» в еврокубки

Маурисио Почеттино отреагировал на попадание «Челси» в еврокубки
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал попадание лондонской команды в еврокубки.

«С такой историей, как у «Челси», этого не достаточно, чтобы праздновать, но это первый шаг к достижению больших целей. Мы очень близки. Сезон за сезоном мы будем улучшаться. Мы знаем, что нужно делать, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. У нас молодая команда, но теперь с большим опытом в Премьер-лиге», — приводит слова Почеттино BBC.

По итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету лондонского клуба 63 очка. Лондонцы финишировала на шестом месте. Отметим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», который в четвёртый раз подряд выигрывает АПЛ.

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Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

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