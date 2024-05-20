Хави: кто бы что ни говорил, я считаю, что в этом сезоне «Барселона» улучшила свою игру

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что каталонская команда по итогам текущего сезона достигла прогресса в игре. Отметим, что сине-гранатовые не завоевали ни одного трофея.

«Кто бы что не говорил, но я считаю, что в этом сезоне мы улучшили свою игру, даже если это не отразилось на результатах. В этом сезоне нам было сложнее, чем в прошлом из-за «Реала». Мадридцы провели исторический сезон, нам пришлось конкурировать с одной из лучших команд мира, финалистом Лиги чемпионов», – приводит слова Хави AS.

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Напомним, в 37-м туре Примеры «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» (3:0), набрала 82 очка и гарантировала себе второе место по итогам сезона.