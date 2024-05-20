Мацей Рыбус назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Защитник «Рубина» Мацей Рыбус назвал фаворита чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге.

«Кто выиграет золото РПЛ? Я думаю, «Динамо» не упустит свой шанс», — приводит слова Рыбуса «Евро-Футбол.Ру».

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая. Начало игр — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 54 очка. «Краснодар» (53) находится на третьем месте.

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