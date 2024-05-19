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«Брест» разгромил «Тулузу» и финишировал на третьем месте в Лиге 1

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» принимала на своём поле «Брест». Команды играли на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Гости одержали разгромную победу в игре со счётом 3:0.

Полузащитник «Тулузы» Махди Камара открыл счёт на 48-й минуте. Затем преимущество гостей укрепил защитник Жордан Амави. На 90-й минуте защитник Кенни Лала довёл счёт до крупного — 3:0.

Таким образом, «Тулуза» завершила сезон-2023/2024 французской Лиги 1 на 11-м месте, набрав 43 очка. «Брест» финишировал третьим, имея в своём активе 61 очко.

В параллельных матчах «Лилль» вырвал ничью в матче с «Ниццей» – 2:2, «Реймс» обыграл «Ренн» – 2:1. «Ланс» и «Монпелье» не выявили победителя – 2:2, «Лион» победил «Страсбург» –2:1, «Монако» с крупным счётом обыграл «Нант» – 4:0, а «Лорьян» разгромил «Клермон» – 5:0.