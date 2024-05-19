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«Брест» разгромил «Тулузу» и финишировал на третьем месте в Лиге 1

«Брест» разгромил «Тулузу» и финишировал на третьем месте в Лиге 1
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Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» принимала на своём поле «Брест». Команды играли на стадионе «Мунисипал» в Тулузе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Гости одержали разгромную победу в игре со счётом 3:0.

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 3
Брест
Брест
0:1 Камара – 48'     0:2 Амави – 54'     0:3 Лала – 90'    

Полузащитник «Тулузы» Махди Камара открыл счёт на 48-й минуте. Затем преимущество гостей укрепил защитник Жордан Амави. На 90-й минуте защитник Кенни Лала довёл счёт до крупного — 3:0.

Таким образом, «Тулуза» завершила сезон-2023/2024 французской Лиги 1 на 11-м месте, набрав 43 очка. «Брест» финишировал третьим, имея в своём активе 61 очко.

В параллельных матчах «Лилль» вырвал ничью в матче с «Ниццей» – 2:2, «Реймс» обыграл «Ренн» – 2:1. «Ланс» и «Монпелье» не выявили победителя – 2:2, «Лион» победил «Страсбург» –2:1, «Монако» с крупным счётом обыграл «Нант» – 4:0, а «Лорьян» разгромил «Клермон» – 5:0.

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 10'     1:1 Харальдссон – 55'     2:1 Андре – 73'     2:2 Лотомба – 90+3'    
Удаления: Жегрова – 90+8' / нет
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Абдельхамид – 48'     2:0 Акьем – 80'     2:1 Ридер – 90+5'    
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 2
Монпелье
Монпелье
1:0 Ваи – 4'     2:0 Мачадо – 45+3'     2:1 Маамма – 58'     2:2 Минкарелли – 74'    
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Ляказетт – 39'     1:1 Диарра – 63'     2:1 Ляказетт – 90+6'    
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Нант
Нант
1:0 Бен-Йеддер – 6'     2:0 Керер – 10'     3:0 Камара – 24'     4:0 Бен-Сегир – 61'    
Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
5 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Абергель – 38'     2:0 Бамба – 42'     3:0 Буанани – 54'     4:0 Дьенг – 63'     5:0 Дьенг – 90+1'    
Итоговая турнирная таблица Лиги 1
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