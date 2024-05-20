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Грилиш высказался о чемпионстве «Манчестер Сити» в АПЛ

Грилиш высказался о чемпионстве «Манчестер Сити» в АПЛ
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш отреагировал на чемпионство команды в нынешнем сезоне АПЛ.

«Невероятное чувство — быть творцом истории. Я здесь уже три года, и каждый год я выигрывал АПЛ — это невероятно. Некоторые говорят, что это самая сложная лига в мире, поэтому выиграть четыре сезона подряд — это невероятно.

Я не чувствую, что вообще хорошо выступил в этом сезоне. В этом году я выступил лучше, чем в свой первый год в команде. В тот первый год я просто хотел победить, несмотря ни на что. В прошлом году я играл больше, а в этом сезоне был перерыв. У меня высокие стандарты, поэтому я чувствую, что мог бы сыграть больше в некоторых матчах. В прошлом сезоне я хотел играть как можно больше. У нас здесь так много хороших игроков, что это сложно. Ни одна команда в мире не ротирует состав так, как эта, но в этом-то и прелесть», — приводит слова Грилиша ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие 20 матчах в АПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

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