«Рома» победила «Дженоа» благодаря голу Лукаку
Поделиться
Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. «Рома» одержала победу с минимальным счётом 1:0.
Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лукаку – 79'
Удаления: Паредес – 72' / нет
На 72-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Победу хозяевам на 79-й минуте принёс бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он отличился с передачи Стефана Эль-Шаарави.
«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 37 матчей. «Дженоа» находится на 11-й строчке, заработав 46 очков. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (93).
Комментарии
- 20 мая 2024
-
00:55
-
00:52
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:28
-
00:13
-
00:05
- 19 мая 2024
-
23:59
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:44
-
21:40
-
21:39