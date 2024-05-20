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Рома — Дженоа, результат матча 19 мая 2024, счёт 1:0, Серия А 2023-2024

«Рома» победила «Дженоа» благодаря голу Лукаку
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Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. «Рома» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лукаку – 79'    
Удаления: Паредес – 72' / нет

На 72-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Победу хозяевам на 79-й минуте принёс бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он отличился с передачи Стефана Эль-Шаарави.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 37 матчей. «Дженоа» находится на 11-й строчке, заработав 46 очков. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (93).

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