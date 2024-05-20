«Рома» победила «Дженоа» благодаря голу Лукаку

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. «Рома» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

На 72-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Победу хозяевам на 79-й минуте принёс бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Он отличился с передачи Стефана Эль-Шаарави.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 37 матчей. «Дженоа» находится на 11-й строчке, заработав 46 очков. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (93).