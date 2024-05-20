Георгий Джикия обратился к болельщикам «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам красно-белых после объявления о своём уходе по окончании сезона.

«Вообще на протяжении вот эти вот долгих лет, что я был в клубе, мне очень приятно, что болельщики всегда поддерживали меня, что у меня никогда не возникало никаких проблем, что они всегда по возможности были рядом.

Огромное спасибо могу сказать только за всё, что они сделали делают и буду делать для «Спартака», — сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе.

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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